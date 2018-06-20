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Матч ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри

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Фото: TASS/PA Images/Tim Goode
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Трансляция матча Англия–Тунис на чемпионате мира по футболу стала самой рейтинговой программой на британском телевидении в 2018 году. Первая игра англичан на ЧМ-2018 обошла по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

По данным BBC, за ходом матча в момент пика наблюдали 18,3 млн человек, то есть 69,2% зрителей. Также рекордные 3 млн британцев следили за игрой на сайте телеканала. При этом одно из самых ожидаемых событий года в Великобритании — свадьбу принца Гарри — посмотрели 18 млн человек.

Таким образом, онлайн-трансляция матча ЧМ, в котором английские футболисты победили со счетом 2:1, признана самой популярной за всё время работы телекорпорации.

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