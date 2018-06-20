Россия празднует победу над египтянами в матче ЧМ-2018
Сборная России по футболу одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по футболу. Во вторник на стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил нападающий Мохаммед Салах.
Как отметил тренер российской сборной Станислав Черчесов, его подопечные понимали, как играть против форварда соперников Салаха.
«Вопрос Салаха тоже надо было решать <…> Мы четко понимали, как против него действовать. Всё задуманное нам удалось», — заявил он на пресс-конференции после завершения игры.
По мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российская команда выполнила задачу-минимум на домашнем чемпионате мира, однако останавливаться на достигнутом не стоит.
«Задача-минимум выполнена, мы практически вышли из группы. Сегодня многие вспоминали, что в последний раз такое было в 1986 году, и я хорошо помню тот чемпионат», — отметил глава ОКР в комментарии ТАСС.
Футболистов с победой поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что болел за Россию вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым.
Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) 19 Июн 2018 в 2:06 PDT
По словам министра спорта России Павла Колобкова, победа российской сборной была заслуженной. Он поздравил с успешной игрой футболистов и тренерский состав команды.
«Сегодня парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу, всё, что было за душой, отдали», — прокомментировал матч вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец также следила за ходом игры. «Замечательный результат в матче с Египтом. Вся страна поддерживала нашу сборную, и мы желаем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем», — отметила политик.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, где проходил матч с участием российской команды, отметил, что футболисты показали блестящий футбол и вышли на системные победы.
Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет группу А, практически обеспечивая себе выход в плей-офф. В первом туре группового этапа россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии.
В заключительном матче группового раунда российская команда поборется с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре. После выхода в плей-офф россияне могут встретиться с командой из группы В, в которой играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.