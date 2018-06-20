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Россия празднует победу над египтянами в матче ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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Сборная России по футболу одержала вторую уверенную победу на чемпионате мира по футболу. Во вторник на стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил нападающий Мохаммед Салах.

Как отметил тренер российской сборной Станислав Черчесов, его подопечные понимали, как играть против форварда соперников Салаха.

«Вопрос Салаха тоже надо было решать <…> Мы четко понимали, как против него действовать. Всё задуманное нам удалось», — заявил он на пресс-конференции после завершения игры.

По мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российская команда выполнила задачу-минимум на домашнем чемпионате мира, однако останавливаться на достигнутом не стоит.

«Задача-минимум выполнена, мы практически вышли из группы. Сегодня многие вспоминали, что в последний раз такое было в 1986 году, и я хорошо помню тот чемпионат», — отметил глава ОКР в комментарии ТАСС.

Футболистов с победой поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что болел за Россию вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, победа российской сборной была заслуженной. Он поздравил с успешной игрой футболистов и тренерский состав команды.

«Сегодня парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу, всё, что было за душой, отдали», — прокомментировал матч вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец также следила за ходом игры. «Замечательный результат в матче с Египтом. Вся страна поддерживала нашу сборную, и мы желаем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем», — отметила политик.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, где проходил матч с участием российской команды, отметил, что футболисты показали блестящий футбол и вышли на системные победы. 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_8117
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_7985
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_8143
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет группу А, практически обеспечивая себе выход в плей-офф. В первом туре группового этапа россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии

В заключительном матче группового раунда российская команда поборется с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре. После выхода в плей-офф россияне могут встретиться с командой из группы В, в которой играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

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