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Немецкие СМИ извинились за негативный прогноз по игре России на ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Немецкое издание Spiegel Express извинилось перед читателями за свой негативный прогноз относительно игры российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Журналисты посчитали, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала.

«Прости, Россия, мы были неправы», — под таким заголовком вышла статья Spiegel Express после уверенной победы россиян в матче с командой Египта.

Авторы материала отметили, что даже после того, как подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии в первом туре группового этапа со счетом 5:0, они не верили в выход сборной РФ в плей-офф. Однако после успеха россиян в матче с Египтом издание признало, что «недооценило хозяев ЧМ».

«После второй игры всё выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение», — сказано в статье.

По словам немецких журналистов, российские футболисты «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды». При этом авторы напомнили, что в плей-офф соперниками россиян могут стать Испания или Португалия, которые станут для них «непреодолимой задачей».

«Впрочем, мы один раз уже ошиблись», — добавляют немцы.

Во вторник, 19 июня, сборная России по футболу одержала вторую победу на ЧМ-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил форвард сборной Мохаммед Салах, реализовав назначенный судьей пенальти.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
+BED_5075
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
+BED_5043
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_7898
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_7931
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_8117
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_7985
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
+KAZ_8143
Болельщики праздную победу сборной России по футболу в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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