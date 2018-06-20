Немецкие СМИ извинились за негативный прогноз по игре России на ЧМ

Немецкое издание Spiegel Express извинилось перед читателями за свой негативный прогноз относительно игры российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Журналисты посчитали, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала.

«Прости, Россия, мы были неправы», — под таким заголовком вышла статья Spiegel Express после уверенной победы россиян в матче с командой Египта.

Авторы материала отметили, что даже после того, как подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии в первом туре группового этапа со счетом 5:0, они не верили в выход сборной РФ в плей-офф. Однако после успеха россиян в матче с Египтом издание признало, что «недооценило хозяев ЧМ».

«После второй игры всё выглядит иначе, Россия почти достигла одной восьмой финала и переменила наше мнение», — сказано в статье.

По словам немецких журналистов, российские футболисты «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды». При этом авторы напомнили, что в плей-офф соперниками россиян могут стать Испания или Португалия, которые станут для них «непреодолимой задачей».

«Впрочем, мы один раз уже ошиблись», — добавляют немцы.

Во вторник, 19 июня, сборная России по футболу одержала вторую победу на ЧМ-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил форвард сборной Мохаммед Салах, реализовав назначенный судьей пенальти.