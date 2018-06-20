Хозяева мира

Сборная России вновь добилась убедительной победы (3:1 над Египтом) и если сегодня Уругвай не проиграет Саудовской Аравии, то наша команда впервые в своей истории досрочно выйдет в 1/8 финала ЧМ-2018. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Сильнее грандов

Нетрадиционная особенность календаря ЧМ-2018, объединившая в один день окончание первого тура и начало второго, породила причудливый контраст. С промежутком в несколько часов четыре сборные впервые вышли под палящее футбольное солнце и вдохнули аромат чемпионата мира, а еще одна уже получила контрамарку в 1/8 финала. То есть, для кого-то на групповом этапе все впереди и непонятно (следующий тур команды группы Н проведут в воскресенье, решающий – в четверг). И в то же время наша команда досрочно решила задачу-минимум и целых полторы недели может целенаправленно готовиться к плей-офф, изучая возможного соперника и наращивая свой потенциал.

Насколько велик этот потенциал, похоже, загадка и для самой сборной. Вряд ли она, даже в состоянии идеальной физической, тактической и моральной готовности, могла всерьез предположить, что в двух стартовых матчах добьется не просто побед, а фактически разгромов с общим счетом 8:1. Характерно, что шесть из восьми мячей наши футболисты забили после перерывов, а до них было категорически непонятно, к чему все придет, чем завершится.

Дениса Черышев Денис Черышев (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С аравийцами поворотным стал гол Дениса Черышева на исходе первой половины. С египтянами – досадная для них и счастливая для нас срезка защитника Фатхи в самом начале второй. А до того в течение 40 с лишним минут, при заметном превосходстве сборной России в мастерстве и сыгранности, на поле наблюдалось равенство, в общем-то, изначально и предполагавшееся.

Иными словами, полматча российская команда была вплне сопоставима с Саудовской Аравией и Египтом, как и подсказывали всевозможные рейтинги и прогнозы, пусть и с некоторым преимуществом. А другие полматча проводила на уровне, достойном чемпионов мира, и буквально уничтожала старательных и с виду крепких противников. Уничтожала так, как еще никто и никого на этом чемпионате.

Собственно, только Бельгия смогла расправиться с панамцами столь же беспощадно – и по тому же, между прочим, сценарию, забив все голы во втором тайме. Англичане с Тунисом и французы с австралийцами мучились гораздо дольше и вырывали победы – да и то лишь минимальные – на самых последних минутах. Что же получается, сборная России всего за несколько тренировочных недель сравнялась с лучшими сборными мира?

По стопам Франции-98

Пока на этот вопрос нельзя ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Конечно же, все познается в сравнении – но заочное не совсем полноценно, поскольку и соперники у нас и, скажем, у французов были очень разные по существу, и подход к стартовым матчам тоже. Сборная России, очевидно, сделала на них главную ставку. По нескольким причинам: необходимость успешно начать домашний чемпионат, сложный оппонент в последнем туре, до встречи с которым хотелось бы решить основную турнирную задачу, игровая неустроенность в предыдущие месяцы, которую хотелось исправить немедленно, не раскачиваясь, не откладывая. Ведущие сборные, судя по всему, – хотя это предположение тоже нуждается в дальнейших проверках, – разложили силы на весь месяц более равномерно и пока не готовы давать гала-концерты.

Как бы то ни было, из семнадцати состоявшихся матчей два наших победных выделились наиболее ярко. И если отбросить вечную склонность перепроверять впечатления и осторожничать с выводами, то есть все основания объявить сборную России своеобразным чемпионом первого круга – и по игре, и по результатам.

Кажется, так же здорово начинали чемпионат мира – и тоже домашний – только французы в 1998-м. Причем совпадение практически полное, ведь они тоже тогда накидали полные кошелки Саудовской Аравии и африканцам – в лице команды ЮАР. Потом, правда, играли натужненько, где-то даже серовато, но тем не менее продолжали с грехом пополам выигрывать и добрались до финала. А там уже развернулись во всю мощь. Сумеет ли Россия повторить путь французов? По крайней мере, очень хочется пожеать ей именно этого.

Важно отметить здесь, что Станислав Черчесов два года не мог найти оптимальную игровую модель и сочетания. Зато в стрессовой ситуации, когда до чемпионата мира оставались считанные дни, а в его распоряжении считанные защитники, вдруг нашел то, что искал. Причем продолжает искать и находить и по ходу турнира. Едва ли не половину ключевых позиций посреди встречи с аравийцами и с самого начала против Египта заняли футболисты, которых тренерский штаб прежде не привечал: Газинский в опорной зоне, Кутепов в центре обороны (Игнашевич тоже, но его Черчесов звал и ждал все время), Черышев на левом краю атаки, Дзюба на острие.

Если добавить, что и Фернандес появился в сборной только что, и Зобнин, по большому счету, только этой весной прописался в ней основательно, после того как залечил травму, и в обороне слева действовал совсем другой игрок, которого сейчас даже не взяли в сборную – выходит, что и не нужны никакие два года подготовки. Достаточно лишь собраться здоровым мужским коллективом, в котором никто не портит атмосферу и не выпячивает губу, считая себя особенным, хорошенько потренироваться и зарядиться общей идеей. Даже нашим игрокам, которых мы привыкли считать неумехами и бездельниками. И вот результат – 8:1.

Фавориты оказались выскочками

Наверное, этот опыт Черчесова будет детально изучен всеми футбольными лабораториями, включая передовые, вроде немецких или итальянских. Нам тоже надо сохранить его себе на память, чтобы в следующий раз не сетовать понапрасну на протяжении двух лет, что команда у нас полумертвая и ничего у нее не получится, а просто надеяться на нее и доверять. Не слепо верить, нет – это-то как раз и расхолаживает обычно российских футболистов. Просто признать их право на поиски и ошибки. Из них, как правило, – и как мы сейчас наблюдаем, можно извлечь немало правильных выводов.

В том, что финальный турнир не имеет ничего общего с отборочным и вообще с двухлетним циклом, ему предшествовавшим, доказали здесь уже многие. Свежие примеры – Колумбия и Польша, которые на фоне более скромных соперников выглядели жалко. Колумбийцы, правда, в меньшей степени – их выбили из колеи раннее удаление и 11-метровый, и даже вдесятером они целый тайм гоняли японцев. Но потом выяснилось, что командная игра у них, вроде бы фаворитов, совсем не сбалансирована и зависит, по большому счету, от двух-трех исполнителей. Чуть что пошло не так – и перед нам вовсе не фаворит, а кто-то вроде случайного выскочки. Которого тривиально поставили на место. Польша и вовсе провалилась.

Оборонительная программа Ирана

Сегодня Уругвай постарается присоединиться к России, закрыв все вопросы о плей-офф в группе А. Жаль, конечно, что вследствие этого Мохаммед Салах, едва дебютировав на чемпионате, отправится домой, но ничего не поделаешь: даже с ним египтяне не стали сильной командой. Правда, саудиты, которые сыграют сегодня с уругвайцами, могут сохранить призрачный шанс и для них, и для себя – если выиграют. Но их шансы на победу ненамного выше нуля.

Ко второму представлению готовится Криштиану Роналду: в Лужниках чемпионы Европы встретятся с марокканцами. А вечером сыграют их конкуренты в борьбе за выход из группы Испания и Иран. Да-да именно конкуренты, а не конкурент и Иран. Расклад в этом квартете после первого тура таков, что сборная Марокко, скорей всего, обречена. Она располагает интересной, но возрастной группой атаки, которой не хватает сил на весь матч – а выигрывать нужно обязательно. Чаще всего это оборачивается неудачей – даже если напротив не Криштиану, а кто-нибудь попроще.

Зато Иран благодаря марокканскому автоголу сейчас лидирует, и это крайне опасное положение для испанцев. Не нужно глубоко разбираться в футболе, чтобы спрогнозировать в этом матче тотальное наступление «Красной фурии» и редкие иранские контратаки. Но дело в том, что отбиваться иранцы умеют неплохо, в этом плане они вышколены, а ответные выпады – их фирменное оружие.

Конечно, у испанцев в имеется гигантское количество «открывашек» любой защиты. Но не будем забывать, что после отставки Хулена Лопетеги, который и поставил им игру, прошла уже неделя, а в какую сторону направил их за это время Фернандо Йерро, пока неизвестно. В общем, можно, как минимум, предположить, что Испания крепко намучается сегодня.

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