Президент ФИФА поздравил Россию с выходом в плей-офф

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил сборной России поздравления в связи с выходом в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом он заявил по итогам матча между сборными РФ и Уругвая 25 июня.

Встреча завершилась в Самаре со счетом 3:0 в пользу гостей, однако обе команды выйдут в плей-офф после группового этапа.

«Прекрасный стадион, сложная игра, но шикарная публика. Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай, но и Россию тоже поздравляю с выходом в плей-офф», — цитирует его ТАСС.

На следующем этапе российская сборная сыграет с противником из группы B на московском стадионе «Лужники» 1 июля.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес признал, что России удалось организовать лучший чемпионат мира по футболу за всю его историю.