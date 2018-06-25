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Министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

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Фото: РИА Новости/Юлия Калинина
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Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что Россия организовала лучший в истории чемпионат мира по футболу. Первый турнир состоялся в 1930 году в Уругвае.

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«Россия — это политическая и экономическая сила, и великая спортивная сила. Более 80 лет спустя в России организован лучший в истории чемпионат мира», — цитирует Касереса «РИА Новости».

Он отметил, что русский народ именно такой, как описан в классической литературе, и поблагодарил россиян за теплый прием. Касерес напомнил о том, что 88 лет назад первый мундиаль прошел в Уругвае и добавил, что любовь к футболу по-прежнему всех объединяет.

По словам чиновника, сборная страны довольна условиями базы, которая расположена в Нижегородской области. Касерес заявил, что в 2030 году Уругвай намерен отметить 100-летний юбилей чемпионатов мира, и выразил надежду на поддержку России в организации мероприятия.

Ранее сообщалось, что самка черно-белого лемура Мила из природного парка в Сибири предсказала победу сборной России в матче с уругвайцами на ЧМ-2018. Такой же прогноз сделала коза Забияка из самарского зоопарка.

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России состоится 25 июня в Самаре.

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