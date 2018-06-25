Футбольный пасьянс

Сегодня определится соперник сборной России в 1/8 финала и еще одна пара плей-офф. А о главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Пан, увы, пропал

Позади 32 матча, ровно половина всей игровой программы чемпионата мира. Вроде бы вот только что он начался, всего-то одиннадцать дней тому назад, – а впечатлений столько, что кажется, будто длится этот пир на весь футбольный мир уже как минимум месяц. И с каждым днем их все больше, и они все ярче. Даже рутина второго тура, традиционно рядовая, проходная, была насыщена интереснейшими событиями, прошла с залихватской, прямо-таки русской удалью. Раскатился чемпионат, как на санях.

Вчера, например, освободила его от себя первая сборная с именем – польская. Проиграла жестоко, так же, как на ЧМ-2002, куда тоже заглянула после долгого перерыва. Тогда Корея и Португалия назабивали ей в двух матчах 6:0, теперь Сенегал и Колумбия – 5:1. Но тот состав Польши и не вспомнишь. А этот – всем на зависть был: Левандовский, Блащиковский, вратари один другого круче, прочие еврозвезды. А отхватил, как Тунис, как Египет, как какая-нибудь жалкая Аргентина.

Главная проблема поляков, пожалуй, в том, что они не осознавали подлинный уровень своей команды и выходили против сенегальцев и колумбийцев полные уверенности, что в чем-то их превосходят, а в остальном примерно равны. Эта уверенность была основана всего лишь на том, что два года назад на EURO-2016 Польша добралась до четвертьфинала, а в отборочном турнире много забивала и прошла в финальный турнир очень уверенно.

Не учитывались ни тот факт, что чемпионат Европы двухлетней давности – теперь уже не боле чем воспоминание, не имеющее ничего общего с нынешней действительностью, ни ключевой и самый показательный матч отбора, проигранный в Дании 0:4. Оттого и получилось столкновение с реалиями столь болезненным. Между прочим, своей беспомощностью поляки узнаваемо напоминали сборную России прошлых лет, такую же самоуверенную на старте и ошарашенную под конец.

Сальвадор недосягаем

Колумбийцы на их фоне смотрелись очень выигрышно – как и в матче с Японией. И даже назабивали себе на шанс сыграть вничью с Сенегалом: если параллельно поляки на прощание «хлопнут дверью» и одолеют японцев, ничья выведет Колумбию на второе место по разнице мячей. Но, честно говоря, с трудом верится, что нынешняя Польша может хлопнуть чем-нибудь еще, кроме как ладонью себе по лбу. А значит, колумбийцам придется играть против сенегальцев на победу, нелюбимым ими «первым номером», получая в ответ страшные ответные набеги, похожие на поход гиппопотамов к водопою.

Смешной первый тайм встречи Англия – Панама, в котором карибская команда пропустила сразу пять мячей, обещал рекорд чемпионатов мира, принадлежащий соседям панамцев по континенту, команде Сальвадора. Та в 1982 году пропустила от венгров 10. Англия, казалось, не напрягаясь, забьет столько же и еще полстолько. Но в перерыве британцы разумно сочли, что истратить все припасенные для ЧМ голы на одну Панаму слишком нерационально, и в дальнейшем забивать не стремились. Зато Панама, точь-в-точь по примеру Сальвадора-82, отквитала один мяч и была этому несказанно рада.

С одной стороны, немножечко жаль: чемпионат вряд ли предоставит еще одну возможность покорить стародавнее достижение. С другой, ничего страшного. Наш ЧМ и так уже побил немало рекордов (вот и очередной – почти 3 гола в среднем за игру – небывало много – забито в матчах второго тура), чтоб пенять ему на какой-нибудь, оставшийся неприступным.

Польза для Зобнина

Ну а сегодня на турнире стартует плей-офф. Да-да, именно так. Ведь в третьем туре определятся пары 1/8 финала, в которые нужно отобраться из групп. И в какой-то мере предстоящие в течение четырех ближайших дней 16 матчей (ровно половина от оставшейся половины!) станут своеобразной 1/16-й.

Пусть вас не удивляет глубина, на которую помещена в этом обзоре сборная России. Свою основную задачу она уже решила, теперь начинаются исполнение заветных желаний, о которых много не напишешь. Но сегодняшняя встреча с Уругваем – всего лишь игра за престиж, не более того. Мы до позднего вечера не узнаем итогов турнира в группе В, а значит, и ее перекрестья с группой А – кто на победителя, кто против победителя. Поэтому сборная России, не зная, на кого попадет в плей-офф, постарается всего лишь выиграть третий матч подряд. Станислав Черчесов любит стопроцентный результат – несколько лет назад добился того же самого с «Динамо» в Лиге Европы.

По идее, должно получиться. У нашей команды, есть подозрение, сыграет все-таки основной состав, с включением туда Кудряшова вместо Жиркова, которого нужно подлечить и незачем сегодня дергать, Кузяева вместо Зобнина, которому полезно посмотреть игру сборной со скамейки, чтобы увидеть ее целиком, осмыслить, и перестать суетиться, и, как вариант, Смолова вместо Дзюбы, чтобы обретал уверенность, утраченную после неудачного матча с саудитами. Есть также основания думать, что во втором тайме получат игровое время и шанс проявить себя братья Миранчуки.

Уругвай, по инсайдерской информации, тоже не собирается тасовать основу, предпочитая ротации укрепление сыгранности. Опять же, на двух-трех позициях могут появиться другие игроки – скажем, Стуани или Гомес в атаке, но они исключительно сиюминутные: дать передышку одним, посмотреть в деле других. Изменений в игре уругвайской команды, застегнутой на все пуговицы большую часть времени, но распахивающейся настежь в минуты контратак, никакие вероятные или надуманные перемены не таят.

Конец ожиданий

Соперник сборной России определится в параллельных матчах группы В: Испания – Марокко и Иран – Португалия. За исключением уже выбывших из дальнейшей борьбы марокканцев, остальные трое в равной степени рассчитывают на выход в плей-офф. Понятно, что выигрыш – прямой проводник. А в случае ничьей?

Для Испании с Португалией ничья равносильна победе – они идут дальше. Для иранцев – лишь в том случае, если им удастся забить Португалии на 4 гола больше, чем Испания в ворота Марокко, причем та еще и проиграть должна. А что, если европейские команды в третьем туре выступят одинаково и на финише будут иметь идентичные показатели? Тогда придется считать желтые и красные карточки. У кого меньше – тот выше в таблице. По этому показателю пока впереди испанцы – 1 предупреждение, у Португалии – 2. Если же с равными цифрами закончат группу Иран и Испания, то «Красная фурия» получит перевес над «Ядерной бестией» за счет очной победы – третьего по важности показателя после разности мячей и количества забитых во всех матчах турнира.

Для сборной России наиболее выгодный вариант сопряжен с досрочным отъездом домой Криштиану Роналду и интригующим противостоянием в формате «Спартак» – «Рубин»: Илья Кутепова против Сердара Азмуна. Но зная, сколько поклонников у великого португальца среди наших читателей, язык не поворачивается напророчить нашей команде именно этот расклад. Хотя он и не исключен, причем в гротескной форме: если Испания и Португалия проиграют с одинаковым счетом, и португальцы окажутся ниже в таблице по количеству карточек…

Давайте все же не станем торопить события, а просто дождемся вечера и узнаем, с кем нам играть в плей-офф. Тридцать два года ждали этого дня – уж теперь-то недолго осталось.

За сегодняшним матчем Россия – Уругвай следите на сайте “Спорт-Экспресс”.