В плей-офф с рекордом

В двух стартовых турах ЧМ-2018 сборная России по футболу одержала две победы с общим счетом 8:1. Это лучший в истории мировых первенств результат по итогам первых двух встреч среди всех стран, принимавших мундиаль. Команда Италии, ставшей хозяйкой чемпионата мира 1934 года, также выиграла два стартовых матча и забила восемь мячей, но пропустила дважды.

Уверенные победы над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) позволили нашей команде не только превзойти многолетний рекорд итальянцев, но и впервые за 32 года выйти в плей-офф самого престижного футбольного турнира планеты. Окончательно это стало понятно после поражения игроков из Саудовской Аравии от уругвайской сборной (1:0).

Таким образом, победитель группы А определится в противостоянии команд России и Уругвая. При этом коллектив Станислава Черчесова устроит даже ничейный результат, который позволит обойти двукратных чемпионов мира по разнице забитых и пропущенных мячей. Перед стартом турнира поверить в такое развитие событий могли лишь самые преданные фанаты сборной России.

— Плохо, что перед ЧМ-2018 вокруг нашей команды был такой нездоровый ажиотаж, — сказал «Известиям» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Было множество публикаций и высказываний экспертов о том, что у нас слабое поколение игроков, некомпетентные тренер и руководство... Это плохо для имиджа нашего футбола. Но ребята доказали, что способны на многое, проявив высочайшую самоотдачу и досрочно решив задачу по выходу в следующий этап турнира. Порадовали и наши болельщики, которые в тяжелый момент сплотились вокруг команды, оказав ей колоссальную поддержку на матчах в «Лужниках» и на «Санкт-Петербурге».

Матчи с участием сборной России собрали аншлаг сначала в Москве (78 тыс. зрителей), а затем и в Санкт-Петербурге (64,5 тыс.). Миллионы россиян, которым не удалось приобрести заветные билеты, наблюдали за выступлением нашей команды в фан-зонах и у экранов телевизоров. По данным ВЦИОМа, более 64% граждан страны намерены внимательно следить за ходом мирового первенства и поддерживать свою команду.

— Мы рады, что нам удалось порадовать болельщиков, и очень довольны, что выиграли оба стартовых матча, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России Александр Самедов. — Теперь нужно двигаться дальше. Ни о какой расслабленности после первой игры и речи не было. В команде все — адекватные люди. Все понимали, что сделан лишь первый шаг и основная борьба еще впереди. Будем смотреть на квартет наших потенциальных оппонентов в плей-офф из группы B. А пока продолжим спокойно готовиться и наслаждаться турниром — сейчас есть такая возможность.

В первых двух играх сборная России показала практически идеальную игру в обороне: команда Саудовской Аравии не создала у наших ворот ни одного момента, египтян от сухого разгрома спас пенальти. Россияне значительно превосходили соперника и по пробегу: два лучших командных результата по этому показателю на турнире — именно у них.

Продемонстрировала национальная команда и тактическую гибкость. Если в игре со сборной Саудовской Аравии Станислав Черчесов применил высокий прессинг, то во втором матче его подопечные сыграли вторым номером, намеренно отдав мяч сопернику, который практически не умеет действовать с позиции силы. Отлично отработали и фланговые игроки. В ключевом матче с египтянами Марио Фернандес не только справился со своими прямыми задачами, но и великолепно подключался к атакам: именно его рывки стали главной фишкой России в позиционных наступлениях. Натурализованный бразилец отдал голевой пас на Дениса Черышева, а игравшего против него Трезеге тренер египтян Эктор Купер заменил во втором тайме.

Выступавший на левом фланге Юрий Жирков смог сдержать одного из лучших игроков мира — Мохаммеда Салаха. Под плотной опекой защитника «Зенита» лидер египтян коснулся мяча лишь 37 раз — меньше любого полевого игрока, отыгравшего весь матч. Страховал Юрия Жиркова самый опытный игрок сборной Сергей Игнашевич. По данным Instat, защитник россиян стал лучшим по проценту выигранных единоборств: его показатель составил 80% (12 из 15).

Отдельных слов похвалы заслуживает нападающий Артем Дзюба. Игрок не только отметился тремя голевыми действиями (2+1), но и великолепно действовал в подыгрыше, цепляясь даже за безнадежные мячи и выиграв более половины верховых единоборств (57%).

— К сожалению, ошибка в начале второго тайма сломала игру нашей сборной, — рассказал «Известиям» один из лучших игроков в истории египетского футбола Мидо. — В первом тайме мы на равных играли с Россией, но досадный автогол после перерыва добавил сопернику уверенности и заставил наших футболистов раскрываться, что привело к еще двум мячам в ворота Эль-Шенави. Кого бы я выделил персонально? Дзюба был очень хорош и постоянно напрягал наших защитников, участвовал в двух забитых голах. Могу только поздравить русских ребят с успехом — команда отлично подготовилась физически к этому чемпионату мира, в обоих матчах здорово сыграла тактически и заслуженно обеспечила себе выход из группы. Думаю, если ваша сборная продолжит действовать в схожей манере, то в 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии.

Матч Россия–Уругвай состоится 25 июня в Самаре. В 1/8 финала команде Станислава Черчесова могут достаться сборные Испании, Португалии и Ирана. Четвертая команда группы B — Марокко — лишилась шансов попасть в плей-офф.

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