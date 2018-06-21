Чемпионат мира-2018 доказывает, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет проявлений расизма, о которых накануне мундиаля так много писали западные СМИ. Об этом «Известиям» заявили в международной организации Sport for all, которая является участником FARE (мировая сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в европейском футболе). Там также отметили высокий уровень организации чемпионата мира (ЧМ) и его доступность для людей с ограниченными возможностями. На турнире ощущается атмосфера дружелюбности и толерантности, заявил в беседе с «Известиями» и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Расизм — одно из негативных околофутбольных явлений, с которым жестко борется Международная федерация футбола (ФИФА). С момента ЧМ в России никаких инцидентов, связанных с ксенофобией и расизмом, зафиксировано не было, сообщил «Известиям» глава Sport for all Янис Кузинс.

— Радует, что организаторы турнира сделали столь сильный акцент на борьбе с расовой дискриминацией. Лозунг «Скажи нет расизму» присутствует везде, включая паспорта болельщика. В целом турнир в России доказывает, что ни в российском футболе, ни в российском обществе нет места этому негативному явлению. Ведь именно Россия — символ мультикультурности и многообразия, — подчеркнул Янис Кузинс.

В организации также добавили, что наблюдатели Sport for all посещают разные матчи в РФ и следят за ситуацией на месте. По итогам ЧМ организацией будет подготовлен доклад, посвященный проявлениям расизма. Представлен он будет во время конференции «Роль спортивной дипломатии в международных отношениях и внешней политике», которая пройдет в Латвии 19 августа 2018 года.

— Наша организация также входит в благотворительную организацию CAFЕ, которая наблюдает за доступностью стадионов для людей с ограниченными возможностями. Хочется отметить очень большой рывок, сделанный Россией в этом направлении. Арены, на которых проходят игры чемпионата, прекрасно приспособлены для инвалидов. Турнир организован на высочайшем уровне. Если до конца мероприятия сохранится столь положительная тенденция, то действительно можно будет сказать, что Россия провела один из лучших чемпионатов в истории, — сказал Янис Кузинс.

К чемпионату подготовлены не просто стадионы, но и в целом все города, принимающие мундиаль, заявил «Известиям» вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

— Чувствуется атмосфера дружелюбности, толерантности и праздника. Всё организовано на очень высоком уровне. Для людей с ограниченными возможностями есть всё необходимое для того, чтобы не только пройти на стадион, но и попасть в другие места. Уверен, что не произойдет и никаких инцидентов, связанных с расизмом. В России с этим нет никаких проблем. Конечно, об этом важно помнить, поэтому спасибо организациям, которые следят за ситуацией, — сказал Сергей Анохин.

Перед стартом мундиаля в ФИФА заявили, что между болельщиками было распределено более 2 млн билетов. Треть из них досталась россиянам. Больше всего билетов получили болельщики из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии. В разговоре с «Известиями» фанаты из разных стран отметили прежде всего гостеприимство россиян и организацию спортивного мероприятия.

— Всё проходит прекрасно. Это настоящий праздник. Мы посетили не только матчи, но и фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Там замечательная атмосфера, — заявили «Известиям» болельщики из Мексики и Коста-Рики.

А по словам фаната из Колумбии, иностранцам в РФ помогают не только волонтеры и организаторы турнира, но и обычные граждане.

— Если болельщики не знают, как куда-то добраться, всегда найдутся люди, которые помогут сориентироваться. Я очень рад, что у меня получилось приехать в Россию. Это действительно чудесная и дружелюбная страна, — сказал колумбиец.

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 32 национальные команды. В число городов – организаторов турнира входят Москва (матчи будут сыграны на арене «Лужники» и на стадионе московского «Спартака»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

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