Ингасон: «Россия сделала для организации чемпионата всё возможное»

Почти на каждом крупном спортивном первенстве появляются команды, которые становятся его сенсацией. Чаще всего подобные звезды гаснут так же быстро, как и загораются. Однако из этого правила бывают и исключения. К ним, например, можно отнести сборную Исландии, которая удивляет всех уже на втором международном турнире подряд. После выступления на чемпионате Европы в 2016 году, когда скандинавы в 1/8 финала отправили домой команду Англии, они неплохо стартовали и на мировом первенстве в России. Исландцы добились ничьей (1:1) в первом матче групповой стадии мундиаля с действующим вице-чемпионом мира — сборной Аргентины. Скандинавская команда восхищает любителей футбола не столько красотой своей игры, сколько самоотдачей и заряженностью на результат. А взаимодействие исландских игроков с болельщиками после каждого матча заставило влюбиться в эту сборную всю футбольную общественность.

Трое игроков основного состава команды Исландии представляют выступающий в РФПЛ клуб «Ростов» — нападающий Бьорн Сигурдарсон, а также защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон. С последним «Известия» пообщались после сенсационной ничьей со сборной Аргентины. В интервью 24-летний футболист поделился впечатлениями от чемпионата мира в России, а также рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с командой Нигерии и своей карьере в «Ростове».

— Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом?

— Да, для нас это очень хороший результат. Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами. Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

— Что думаете о следующем сопернике — сборной Нигерии?

— Нигерия — сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.

— Вы выступаете в российском чемпионате. Партнеры по сборной спрашивали вас о нашей стране?

— Да, конечно, все проявляли определенное любопытство, и я рассказал им об опыте, полученном за время пребывания в вашей стране. Так сложилось, что первая неделя пребывания на чемпионате мира в России получилась очень удачной для нас с точки зрения результата. Мы счастливы быть здесь и настроены на следующий матч.

— На время чемпионата мира ваша сборная расположилась в Геленджике. Уже освоились там?

— База там очень хорошая. Нашу команду великолепно встретили, предоставили все условия для подготовки. Это очень приятно. После встречи с Аргентиной мы с нетерпением ждали возвращения на базу и начала тренировок, чтобы быть готовыми к следующей игре.

— Чемпионат мира — крупнейшее спортивное событие для России. Как оцените его организацию?

— Россия сделала всё для того, чтобы этот турнир прошел на отлично. Все настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Это один из лучших чемпионатов мира. Россия проделала великолепную работу.

— Ваш партнер по сборной Хердур Магнуссон перешел в ЦСКА. Что думаете об этом?

— Считаю Магнуссона очень хорошим игроком, и в матче с Аргентиной он это доказал. Думаю, Хердур станет отличным усилением для ЦСКА.

— Говорят, для армейцев он может стать новым Понтусом Вернблумом...

— Не могу проводить такие параллели. Все-таки они разные игроки, выступают на разных позициях. Но я надеюсь, что Магнуссона ждет такая же успешная карьера, какая была у Понтуса. В ЦСКА у Вернблума был очень хороший период.

— Что думаете о перспективах «Ростова» в следующем сезоне РФПЛ и что известно о вашем будущем? Вы останетесь в команде?

— Конечно, я остаюсь. А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны.

— Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин давал вам наставления перед поездкой на мундиаль?

— Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной.

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