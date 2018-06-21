Наравне со звездами

На групповом этапе чемпионата мира по футболу в России сыграно уже более трети матчей. Во вторник завершился первый тур и вечером того же дня встречей Россия =– Египет открылся второй. За это время многие команды успели порадовать зрителей качественной игрой, неожиданными результатами и яркими выступлениями отдельных футболистов.

Матч тура

Итоги жеребьевки и календарь чемпионата уже во второй игровой день подарили болельщикам матч премиум-класса. Триумфатор трех из пяти предыдущих крупных турниров (чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, чемпионат мира-2010) сборная Испании встречалась в Сочи с действующим чемпионом Европы, командой Португалии. Болельщики, пришедшие на стадион «Фишт», получили то, чего ожидали. Команды с Пиренейского полуострова устроили голевую феерию, завершив встречу ничьей 3:3. Автором хет-трика стал лидер португальцев Криштиану Роналду. У испанцев отличились забивший два мяча форвард Диего Коста и правый защитник Начо.

— Это был отличный матч — и мы, и Португалия проявили свои лучшие качества, - заявил «Известиям» Диего Коста. Думаю, ничья закономерна. Мы допустили несколько ошибок, которыми воспользовался Криштиану. Он вновь показал свой класс. Но радует, что Испания проявила характер и дважды отыгралась, проигрывая в счете, после чего навязала свою игру Португалии. Немного не хватило, чтобы победить, но этот матч позволяет нам рассчитывать на многое на этом турнире. Если мы продолжим так играть и будем улучшать свой футбол, сможем победить любого соперника.

Сенсация тура

Неожиданностей в первые дни мундиаля тоже хватало. Уже в субботу осечку допустила команда Аргентины. Действующие вице-чемпионы мира потеряли очки в игре с исландцами (1:1), а лидер сборной Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Сутки спустя извечный соперник аргентинцев — сборная Бразилии не смогла выиграть у команды Швейцарии (1:1). А за несколько часов до этого главную сенсацию сотворили мексиканские футболисты, обыгравшие действующего чемпиона мира — сборную Германии (1:0).

Гол на 34-й минуте забил Ирвин Лосано. В дальнейшем у немцев были возможности для взятия ворот, но подопечные Хуана Карлоса Осорио смогли удержать преимущество. Помог им в этом вышедший на замену на 74-й минуте 39-летний защитник Рафаэль Маркес — самый возрастной игрок на турнире. Футболист, дважды выигравший Лигу чемпионов в составе «Барселоны» (2006, 2009), выступает уже на пятом в своей карьере чемпионате мира. Ранее этот рекорд принадлежал его соотечественнику Антонио Карбахалю и немцу Лотару Маттеусу. Причем на всех мундиалях именно Рафаэль Маркес является капитаном мексиканской команды.

— Счастлив сыграть на этом турнире, хотелось бы отметить его отличную организацию, — сразу после победы над Германией заявил «Известиям» футболист. — Сыграть на пяти чемпионатах мира — это здорово, но я стараюсь не задумываться об этом и просто наслаждаюсь моментом. Мы довольны победой над Германией, но расслабляться нельзя — нужно шаг за шагом следовать дальше.

Лучший бомбардир

Хет-трик Криштиану Роналду в матче с Испанией сделал его однозначным фаворитом в бомбардирской гонке турнира. Выступая в мадридском «Реале», португалец побил множество рекордов результативности в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. При этом на уровне сборных он ранее не демонстрировал выдающихся результатов. Теперь 32-летняя звезда планирует восполнить этот пробел. Интересно, что по итогам матча второго тура против команды Египта по количеству голов с Криштиану сравнялся россиянин Денис Черышев. Однако уже вчера португалец забил четвертый гол, принеся своей команде минимальную победу над Марокко (1:0). А российского игрока догнал Диего Коста, благодаря голу которого сборная Испании победила иранцев.

— Видимо, находясь в «Реале», Денис что-то перенял у Роналду, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой. — Ну а если серьезно, то, конечно, Черышеву будет сложно соревноваться с Криштиану, но попытаться всегда стоит. Португалец сейчас в феноменальной форме — не помню, чтобы он был настолько хорош именно в составе сборной на крупном турнире. Даже в победном Евро два года назад Криштиану был не так ярок, и Португалия победила в большей степени за счёт командной игры. Это показал и финал с Францией, где после травмы своего лидера подопечные Фернанду Сантуша смогли победить в дополнительное время (1:0). Сейчас они играют совершенно по-другому — более интересны в атаке. И Криштиану — на ведущих ролях.

Лучший вратарь

Исландец Ханнес Халлдорссон отметился не только отраженным пенальти от Лионеля Месси, но и рекордным количеством сэйвов (8) по итогам первого тура. Всего на один пункт ему уступает мексиканец Гильерме Очоа.

— Игра вратарей для таких команд, как Исландия и Мексика, всегда очень важна, — сказал «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Обе сборные ставят во главу угла дисциплину и игру в обороне. Соответственно, очень многое зависит от того, сумеют ли вратари избежать ошибок, придав уверенности своим партнерам. Особенно это важно в матчах против топ-сборных Аргентины и Германии. Халлдорссон с этим справился блестяще, а уж отбитым пенальти от Месси он навсегда вписал свое имя в историю. Что касается Очоа, он уже на прошлом чемпионате мира в Бразилии здорово проявил себя, а сейчас еще раз подтвердил свой уровень.

Лучший ассистент

Две голевые передачи в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0) делают промежуточным лидером по этому показателю россиянина Александра Головина. Еще до начала чемпионата мира эксперты отмечали его как самого одаренного футболиста нынешней сборной РФ, а руководители туринского «Ювентуса» уже открыто говорят о своем интересе к 22-летнему полузащитнику. По мнению бывшего главного тренера юношеской сборной России 1996 года рождения Дмитрия Хомухи, с которым Александр Головин выиграл чемпионат Европы в категории до 17 лет в 2013 году, спортсмен уверенно движется вверх по карьерной лестнице.

— У Саши большой талант и адекватная оценка собственных возможностей, — сказал «Известиям» Дмитрий Хомуха. — Он всегда ответственно относился к игре и тренировочному процессу, с юных лет показывал настоящий профессионализм. Именно это вкупе с индивидуальным мастерством привело его к нынешнему статусу. Если Головин все эти качества сохранит и разовьет, то он на долгие годы станет лидером сборной России и сможет закрепиться в Европе.

Кроме российского футболиста, в первом туре выделились мексиканский опорный полузащитник Эктор Эррера, выдавший в матче с немцами лучший показатель точных передач и отборов, бразилец Коутиньо, забивший гол сборной Швейцарии, а также центральный защитник уругвайцев Хименес (его команда выиграла 1:0 у Египта) и его коллега по амплуа из Швеции Андреас Гранквист (реализовал пенальти и принёс победу 1:0 над Южной Кореей). Кроме того, в составе сборной Сербии отметился правый защитник Александр Коларов, ударом со штрафного принёсший балканцам победу над командой Коста-Рикой (1:0).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter