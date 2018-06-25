Россия и Уругвай сыграют в Самаре при 35-градусной жаре

Сильная жара будет сопровождать заключительный матч группового этапа ЧМ сборных России и Уругвая. Игра начнется 25 июня в 17:00 мск на стадионе «Самара Арена» при жаре до плюс 35 градусов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Поскольку входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15:00, пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1–1,5 км, а на территорию запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды», — говорится в сообщении.

Купить прохладительные напитки можно будет на стадионе в точках продаж. Самара принимает четыре матча группового этапа, а также одну игру 1/8 финала и 1/4 финала.

Россия и Уругвай уже гарантировали себе выход в 1/8 финала ЧМ. В этом матче команды разыграют первое и второе места в группе A. Благодаря лучшей разнице мячей сборной России достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф с первого места.

В 21:00 стартуют заключительные матчи группы B: Иран–Португалия и Испания–Марокко. В этих встречах определится соперник сборной России по 1/8 финала.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 24 июня рассказал о подготовке к матчу с уругвайцами.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter