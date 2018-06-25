«Играть на домашнем ЧМ — это особые чувства»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес проводит великолепный чемпионат мира. В ключевом матче группового этапа с Египтом натурализованный бразилец был одним из лучших на поле. Он не только справился со своими прямыми задачами, но и великолепно подключался к атакам: именно его рывки стали главной фишкой России в позиционных наступлениях. Фернандес отдал голевой пас на Дениса Черышева и полностью нейтрализовал Махмуда Трезеге, которого пришлось заменить во втором тайме.

Путь Фернандеса на ЧМ-2018 был непростым. Несмотря на то что защитник провел один матч за сборную Бразилии (14 октября 2014 года), ФИФА разрешила ему выступать за российскую команду, поскольку та игра с японцами была товарищеской, а не официальной. 13 июля 2016 года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о получении гражданства, но дебютировать за сборную ему удалось более чем через год (7 октября 2017 года в товарищеском матче с командой Южной Кореи). Кубок конфедераций игрок пропустил из-за травмы носа, а в последующих контрольных матчах Станислав Черчесов использовал схему с тремя центральными защитниками, и места в стартовом составе для игрока не находилось. Помог случай. Травмы Георгия Джикии и Александра Васина заставили Станислава Черчесова перейти на схему в четыре защитника, в которой Фернандес чувствует себя очень комфортно. Уже после двух проведенных матчей можно смело сказать, что этот ход сработал.

В интервью «Известиям» Фернандес рассказал об атмосфере в сборной, предстоящем матче с Уругваем за первое место в группе и конкуренции с Игорем Смольниковым.

— С чем вы связываете такой удачный старт сборной России?

— В первую очередь с поддержкой наших болельщиков. Во многом мы выиграли первые два матча потому, что они гнали нас вперед от начала до конца. Для нас это очень важно. При той энергетике, которая исходит от наших фанатов, ты просто не можешь играть плохо, в тебе открываются дополнительные ресурсы. Играть на домашнем чемпионате мира — это особые чувства. Также отметил бы роль тренерского штаба, который очень четко помог разобрать нам все сильные и слабые стороны сборных Саудовской Аравии и Египта. Мы выбрали правильную тактику и были готовы ко всему.

— Сборная России впервые за 32 года преодолела групповой этап ЧМ. Что для вас это значит?

— В команде все счастливы. Нам удалось решить задачу-минимум, и теперь мы можем спокойно идти вперед. Не буду загадывать, до какой стадии мы можем дойти. Мы уже доказали, что способны на многое, но самый главный матч — это следующий. Надо продолжить также усиленно тренироваться, а может, и еще более интенсивно. Ведь теперь все будут настраиваться на нас с двойной силой.

— В заключительном туре группового этапа вам предстоит встреча с Уругваем. Что думаете об этой команде?

— Мы очень уважаем Уругвай. В этой команде практически нет слабых мест, все линии укомплектованы футболистами ведущих европейских клубов. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать победу и вновь порадовать наших болельщиков. Уверен, в Самаре тоже будет полный стадион.

— Вы единственный натурализованный игрок, который попал в финальную заявку сборной России на ЧМ-2018. Как чувствуете себя в команде?

— В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнерам, тренерам и персоналу сборной. Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать уже стал «своим». Очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время (контракт защитника с ЦСКА действует до 2022 года).

— Кто сыграл главную роль в вашей натурализации?

— Прежде всего это мой выбор. Меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно. У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России. РФС открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии. Я благодарю Бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом. Я счастливый человек.

Большую помощь в получении российского паспорта оказал мне мой клуб. За это я очень благодарен президенту ЦСКА Евгению Гинеру, который оказывает мне моральную поддержку начиная с первых дней моего пребывания в России.

— Как ваши успехи с русским языком?

— Мне кажется, в последнее время я добился довольно серьезного прогресса. Я практически всё понимаю, могу говорить какие-то простые вещи, но пока не готов давать интервью на русском. Дайте мне еще немного времени (улыбается).

— Перед ЧМ-2018 тренер наигрывал на правом фланге вас и Игоря Смольникова, но в решающих матчах сделал выбор в вашу пользу...

— Я не могу комментировать такие вещи. Могу лишь сказать, что Игорь — очень сильный футболист. Такая конкуренция идет мне только на пользу.

— В первых двух матчах вы показали отличную взаимозаменяемость с Александром Самедовым. Легко играть на фланге с полузащитником «Спартака»?

— Да, мы быстро нашли общий язык на поле, здорово страхуем друг друга. Саша — отличный партнер и человек. Да и в целом могу сказать, что в сборной сложился такой коллектив, где все бьются друг за друга и пытаются отработать за себя и за своего партнера. Это очень важно.

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