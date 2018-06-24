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ФИФА не нашла фактов применения допинга игроками сборной России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Расследование в отношении футболистов сборной России из расширенного состава команды на чемпионате мира 2018 года завершила Международная федерация футбола (ФИФА).

В пресс-релизе ФИФА в воскресенье, 24 июня, сообщается, что доказательств нарушений антидопинговых правил российскими игроками не выявлено. Об этом сообщает ТАСС.

ФИФА передала результаты расследования Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Оно поддержало решение ФИФА закрыть это дело.

На этой неделе в США и Великобритании заявили, что сборную России по футболу необходимо проверить на допинг после выхода из группы на ЧМ-2018.

Нападающий сборной России Артем Дзюба посмеялся над этой просьбой Американского антидопингового агентства (USADA).

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