Первые потери мундиаля

На проходящем в России чемпионате мира подходит к концу второй тур группового этапа. Накануне заключительных игр за выход в 1/8 финала в некоторых квартетах уже определились все победители и неудачники, а в некоторых ситуация запуталась до предела. Среди последних группа F, где волевая победа сборной Германии над Швецией (2:1) создала ситуацию, когда каждая из команд может как выйти в плей-офф, так и вылететь.

Напомним, в первом матче немцы неожиданно проиграли Мексике (0:1). Далее действующие чемпионы мира уступали Швеции после первого тайма (0:1). Сохранись этот счет до финального свистка, это бы означало автоматический вылет бундестим из турнира и сложение с себя титула лучшей сборной планеты. Но сразу после перерыва Марко Ройс восстановил равновесие, а победный гол со штрафного удара на последней минуте записал на свой счет Тони Кросс. Благодаря этой победе судьба команды Германии будет зависеть только от ее игры с Южной Кореей.

— Немцы в очередной раз продемонстрировали свой традиционный характер и способность вытаскивать складывающиеся не по их сценарию матчи, — поделился мнением с «Известиями» главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха. — Команда Йоахима Лева неубедительно смотрелась в игре с Мексикой и первом тайме встречи со Швецией и откровенно висела на волоске. Но общий командный характер, а также лидерские качества звезд сборной Германии сделали свое дело. То, как хладнокровно и точно исполнил штрафной удар Кроос на последней минуте, — образец того, как надо брать всё в свои руки в критической ситуации.

При этом даже победа над азиатской командой не гарантирует немцам выход из группы. Сейчас у них три очка — столько же и у Швеции, обыгравшей в первом туре корейцев (1:0). Последние проиграли в субботу и свой второй матч сборной Мексики (1:2), которая с шестью очками возглавляет квартет. Однако и она в случае проигрыша шведам рискует досрочно покинуть Россию, если уступит по разнице забитых и пропущенных мячей и скандинавам, и Германии. Бундестим в случае недостаточной крупной победы над Кореей при равенстве очков с двумя конкурентами также может не выйти из группы. Кроме того, несмотря на ноль баллов перед последним туром, рано списывать со счетов и корейцев.

— Корея в первых двух матчах показала хорошую самоотдачу и дисциплину, но проиграла из-за нелепых ошибок, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной Южной Корее и «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун. — Но я верю, что наша команда может исправить свои недочеты и победить Германию. Терять парням всё равно нечего — уверен, они будут играть на победу. Раз ситуация в группе запутана до предела и шансы на выход в 1/8 финала у нас по-прежнему есть, надо сделать всё, чтобы ими воспользоваться.

По-прежнему непростая ситуация в группе E. В пятницу сборная Бразилии с трудом дожала Коста-Рику (2:0), забив оба гола в конце матча. Эта первая победа «пентакамеонов» — ранее они сыграли вничью со Швейцарией (1:1). Последняя сумела спасти матч с Сербией. Балканская команда вела в счете 1:0 после первого тайма, однако во второй половине встречи швейцарцы сумели выиграть встречу (2:1). Игра омрачилась серией скандалов. Ряд игроков сборной Швейцарии косовского происхождения — Гранит Джака и Джердан Шакери — при праздновании голов показали жесты орла, символа Албании, что возмутило представителей Сербии. ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении швейцарских игроков, и им грозит двухматчевая дисквалификация.

Также балканцы остались недовольны судейством немецкой бригады арбитров во главе с Феликсом Брыхом, намекнув на его лояльность в отношении соседей из Швейцарии.

— В эпизоде с падением Александра Митровича в штрафной площади соперника было невооруженным взглядом видно, что его держат два защитника, но Брых промолчал, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной Югославии, казанского «Рубина», ныне вице-президент Федерации футбола Сербии Саво Милошевич. — Теперь еще меньше понятно, зачем вводили систему просмотра судьями видеоповторов (VAR), если они ей не пользуются и всё равно допускают такие ошибки. Получается, что мы наблюдаем избирательный подход не только у судей, но и у самой VAR, точнее тех, кто просматривают повторы. В результате всё равно человеческий фактор влияет на судьбы команд. Это возмутительно!

Для выхода из группы в последнем туре Сербии нужно обыгрывать Бразилию. Пока у последней, как и у Швейцарии, четыре очка. Три очка у балканской команды, ноль баллов — у Коста-Рики, которая лишилась шансов пройти дальше.

Наконец, за выходные значительно прояснилась ситуация в группе G. Сборная Бельгии одержала вторую разгромную победу, на этот раз не повезло футболистам Туниса (5:2). У команды Роберто Мартинеса шесть очков. Столько же у Англии, крупно победившей панамцев (6:1). Теперь в очном матче лидеры группы разыграют между собой первое место.

— Англичане пока выглядят на этом чемпионате мира лучше, чем на предыдущих, — отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис. — Даже в случае с очень тяжелой победой над Тунисом (2:1) команда Гарета Саутгейта имела подавляющее преимущество и лишь из-за слабой реализации моментов была вынуждена испытывать собственные нервы до самого конца. Но реальную силу сборной Англии мы поймем по матчу с Бельгией. И бельгийцев тоже хочется проверить в этом матче. Пока команда производит очень сильное впечатление и по составу, и по игре. Но у них еще не было реально серьезных противников. После матча с англичанами мы поймем, на что может рассчитывать Бельгия в плей-офф.

Панама и Тунис уже лишились шансов на участие в 1/8 финала. Ранее в число неудачников первого этапа также попали Египет, Саудовская Аравия, Марокко и Перу. Заключительный третий тур группового этапа начнется сегодня матчами в группах А (Россия–Уругвай, Саудовская Аравия–Египет) и B (Иран–Португалия, Испания–Марокко).

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