Шанс для Смолова

В последнем матче группового этапа сборная Россия сыграет с командой Уругвая. Грядущая встреча станет самой серьёзной проверкой для наших футболистов на первой стадии турнира. Уругвайцы являются одной из сильнейших команд Южной Америки и на нынешнем турнире, как и Россия, ещё не теряли очков. Оба коллектива уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. не исключено, что в матче на поле может выйти Федор Смолов.

На данный момент Россия с шестью очками возглавляет группу А, у Уругвая столько же баллов, но южноамериканцы уступают команде Станислава Черчесова по разнице забитых и пропущенных мячей. Соответственно, очная встреча и решит судьбу первого места в квартете.

— Я был на тренировке сборной России, и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем, — заявил «Известиям» президент РФПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин. — Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече. Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем мундиале. Нас ждёт непростая, но очень интересная игра.

Команда, занявшая первое место в группе А, сыграет в 1/8 турнира со второй командой группы B. На данный момент лидерами параллельного квартета являются Испания и Португалия, в активе обеих команд по четыре очка. Их преследует Иран с тремя очками. Однако, почти никто не сомневается, что команды с Пиренейского полуострова сохранят свои позиции.

— Испания и Португалия - очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы, — добавил Сергей Прядкин. — Конечно, не стоит пока списывать со счётов и Иран, у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче (1:1), и лично убедилась в этом. Но, если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы - очень сильная команда.

После первых туров группового этапа Россия имеет отличные показатели. Мы делим с Бельгией первое место по количеству забитых мячей (8 голов). При этом у команды Черчесова на один пропущенный гол меньше. Результаты сборной России настолько всех поразили, что наших спортсменов в очередной раз заподозрили в употребление допинга. Об этом написали многие западные СМИ. Однако врач нашей команды Эдуард Безуглов сообщил, что за последние два года игроки национальной сборной сдали 300 проб, и ни одна из них не дала положительный результат.

— Россия показала уже две замечательные игры на турнире, она играет фантастически, — заявил «Известиям» легендарный швейцарский голкипер Паскаль Цубербюлер. — Команда очень результативна - восемь забитых мячей в первых матчах говорят о том, что у вашей сборной есть характер.

Уругвай гораздо менее результативен. Свои победы над Египтом и Саудовской Аравией команда одержала с одинаковым счётом 1:0. При этом южноамериканцы обладают одной из самых сильных линий нападения на турнире. В составе уругвайцев выступают форвард ПСЖ Эдисон Кавани и нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Последний, к слову, имеет не самую лучшую репутацию, нередко был замечен в провокациях. Например, на прошлом чемпионате мира в 2014 году Суарес в ходе игрового эпизода укусил защитника сборной Италии Джорджио Кьелини. За это форвард получил дисквалификацию на 9 матчей в национальной команде и четырёхмесячное отстранение от любой футбольной деятельности.

— У Уругвая есть Суарес и Кавани - это одни из лучших нападающих в мировом футболе прямо сейчас, — сказал «Известиям» легендарный форвард, бывший капитан сборной Уругвая Диего Форлан. — Но не стоит забывать, что в команде также очень сильная защита. Есть немало игроков с большим опытом. Мы несколько поменяли стиль игры, у нас есть игроки с отличной техникой, а также сильный вратарь. Команда действительно хороша.

Диего Форлан объясняет не самый уверенный старт Уругвая тем, что команда выступает вдали от дома. Также известный футболист, который был признан лучшим игроки чемпионата мира 2010 года, отметил, что предстоящая игра будет не простой для его соотечественников.

— Уругвайские футболисты играют за национальную сборную уже не первый год, так что обладают необходимым опытом, — резюмировал Диего Форлан. — Тем не менее, конечно, есть некое напряжение от того, что они выступают в совершенно незнакомой стране, далеко от дома. На самом деле не так просто будет играть против России, у неё есть сильные и жёсткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч.

Успех сборной России для большинства выглядит неожиданным. Перед турниром на команду обрушился шквал критики, и львиную ее долю принял на себя главный тренер Станислав Черчесов. Теперь же специалиста называют одним из главных творцов исторического успеха.

— Знаю про давление, которое оказывалось на Черчесова, я все время следил за ним и сейчас рад за него, — отметил паскаль Цубербюлер. — Всегда сложно справиться и хорошо подготовиться, когда команда изначально уже отобрана на чемпионат как его хозяйка. Но последние игры сборной дали ответ на всю критику Черчесова. Он доказал, что у него есть характер. Я рад и горжусь им.

При этом остаётся открытым вопрос о будущем Черчесова в сборной России. Его контракт заканчивается после чемпионата мира. Скорее всего, результаты сборной станут веским аргументом в пролонгации соглашения, но непонятно, захочет ли остаться с командой сам специалист.

— Посмотрим, что будет с его карьерой, — отметил паскаль Цубербюлер. — До чемпионата мира многие не верили в Черчесова, а сейчас его все обожают. Футбол очень непредсказуем, никто не знает, что будет дальше, и как сложится турнир, а от этого будет многое зависеть и в карьере тренера. Может быть, Россия, пройдёт в 1/4, может, в полуфинал или финал, а вдруг и вовсе выиграет турнира. Никто не знает, как все в итоге сложится.

Последняя встреча в группе мало что будет решать для России в плане турнирного положения. Не исключено, что в матче с Уругваем сыграют те футболисты, которые не столь ярко себя проявили в первых матчах. Среди них выделяется Федор Смолов. Перед мундиалем его называли главной надеждой сборной России, но в итоге он в первых двух матчах не забил ни одного гола и уступил место в основе Артёму Дзюбе.

— Федор - мой друг, он отличный игрок, настоящий бриллиант, — заявил «Известиям» чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роберто Карлос, игравший со Смоловым в махачкалинском «Анжи». — Он хороший парень, я желаю ему успехов. Думаю, у него ещё будет шанс проявить себя на чемпионате. Также считаю, что у него есть возможность продолжить свою карьеру в Европе.

Заключительный матч группового этапа сборной России пройдёт в Самаре. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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