Лев проснулся

Накануне на футбольном мундиале едва не случилась очередная сенсация. Однако сборная Германии в последнюю секунду убереглась от беды и в следующих матчах, как и другие фавориты чемпионата, обещает стать намного сильнее. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Оправдание риска

Вчера окончательно подтвердилось, что ЧМ-2018 станет одним из самых зрелищных, увлекательных и непредсказуемых в истории футбола. После того как провели свои вторые матчи еще два фаворита, Германия и Бельгия, стало теперь уже доподлинно известно, что все сильнейшие сборные планеты на первом этапе играют через силу, практически на голом классе, а лучший футбол – и уже пресловутый «выход

на пик формы» – припасли для плей-офф.

А те команды, в чьих планах не значится завоевание Кубка мира, чьи расчеты и надежды заключаются в том, чтобы продвинуться по сетке турнира как можно дальше – по возможности, в полуфинал – показали, что они будут колючи и ершисты, не взирая на имена и статусы, и дадут бой любому гранду. А значит, всех нас с вами ждет незабываемый плей-офф. И начнется он уже в третьем туре.

лев_1 Матч между сборными Бельгии и Туниса. Победу одержали Бельгийцы со счетом 5:2 Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Можно еще добавить, что плей-офф почти целиком будет состоять из сильных и «играющих» команд даже в том удивительном случае, если туда – по собственной глупости или по стечению обстоятельств – не выйдут, скажем, Германия или Бразилия. Значит, их места займут Швеция с Мексикой, Сербия со Швейцарией, которые уже продемонстрировали на нашем чемпионате, насколько они бывают хороши и убедительны, когда берутся за дело всерьез. Пусть пока отдельными таймами, а то и эпизодами, – гиганты ведь тоже еще не выпрямлялись в полный рост.

Все они готовили себя к решающему отрезку ЧМ, который начнется через неделю, отчего и не гоняют пока по турнирной дистанции на предельной скорости. Ну а если кому-то из них не суждено добраться до этого самого решающего отрезка – что ж, такова жизнь. Риск в любом случае оправдан, ведь ни одна из серьезных команд не воспринимает сам по себе выход из группы за успешный результат. Поэтому выйти и сразу вылететь им не интересно – или настолько же одинаково, как вылететь и не выйти вовсе. Они распределили силы до финала, а там уж – как получится.

Проще говоря, все самое интересное – а по большому счету, настоящий чемпионат мира, как таковой, – только начинается!

Мы знаем все твои трещинки

Сборная Германии, чемпионка мира, именно так и рисковала. За 15 секунд до окончания вчерашнего матча против Швеции она наполовину уже переступила таможенную черту перед вылетом на родину. Не забей сумасшедшим ударом в девятку Кроос – в последнем туре немцам помогло бы только чудо, а точнее, поражение шведов от мексиканцев, уже пробившихся в следующий круг.

Гол полузащитника «Реала» (опять «Реал»! Помните вчерашний обзор?) круто повернул ситуацию в группе F. Теперь там снова три претендента на две путевки в 1/8 финала. Причем сборная Мексики, казалось бы, находится в лучшем положении – после двух-то побед! – однако проигрыш шведам на 95% отправляет ее домой. Остальные, спасительные для нее 5% – минимальная победа или осечка немцев во встрече с Кореей. То есть, Германии, чтобы не обращать ни на кого внимания, надо выиграть 2:0. Швеции же – просто выиграть. В общем, последний тур здесь будет жарким, особенно матч в Екатеринбурге, где сыграют как раз мексиканцы и шведы.

лев_1 Германия - Мексика - 0:1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Немецкую машину» уже все успели раскритиковать, хотя в сущности ругать ее не за что. Во встрече с Мексикой ей категорически не везло, мяч упрямо не шел в ворота. Будь иначе, лети мяч, куда его посылают, посредственное физическое и расслабленное психологическое состояние немцев никому бы не бросилось в глаза, а счет их противостояния вряд ли отличался бы от прошлогоднего на Кубке конфедераций (4:1). Но тотальное невезение загнало их в безвыходную ситуацию: шведов теперь нужно было непременно обыгрывать. Но как, если кондиции пока еще не в норме, а соперник хорош и неуступчив?

Матч против шведов был словно списан, срисован под кальку с предыдущего, против Мексики. Снова коллекция роскошных голевых моментов, снова великолепен чужой голкипер – а его ворота как будто отодвигаются в сторону, когда в них направляется мяч. А шведы по примеру мексиканцев изучили все болевые точки и трещины немцев, все их слабые места: рыхлую опорную зону, разреженные тылы во время наступления, неповоротливость центральных защитников. И вонзались туда лезвиями быстрых контратак. Германии еще повезло, что результативной оказалась только одна – моментов хватило бы и на 0:3.

«Крооссан» на десерт

Чемпионов мира выручили два неоценимых качества – материальное и метафизическое. Во-первых, неизмеримая глубина состава, следствие знаменитой на весь мир системы подготовки кадров. Четыре изменения в основе сделал Йоахим Лев по сравнению с первой игрой, причем усадил на лавку таких мастеров, как Озил и Хедира, а по ходу матча еще раз, из-за травмы Руди, внес коррективы в опорную зону – и это никоим образом не ослабило команду. Во-вторых, не менее знаменитый характер немцев.

Их ничто не выбило из колеи: ни упущенные шансы, ни глупое удаление Боатенга, ни стремительно тающее время, ни штанга на 90-й минуте после неберущегося удара Брандта. Любая другая команда в таком хороводе неудач, наверное, давно бы сдалась. Немцы лишь стали злее и собраннее. Потому и Кроос, когда бил свой штрафной, – который станет теперь одной из легенд чемпионата, – понимая, что этот удар и этот шанс

будет последним, не засуетился, не изменил себе, а пробил именно так, как и тренировал – хладнокровно, прицельно, гаубицей в дальнюю девятку.

лев_1 Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами Германии и Швеции Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Вратарь шведов Ульссон, до того бесподобный, похоже, в жизни не видывал, что на 95-й минуте, когда на кону вылет с ЧМ, бьют вот так вот четко и безупречно из положения вовсе не голевого, откуда-то с угла штрафной, к тому же острого. Этот дуговой удар в девятку отныне можно называть «крооссаном».

Легко себе представить, на каком душевном подъеме заиграют теперь немцы. Счастливо проскочив наиболее сложный период этого чемпионата, когда ноги еще не бегут, теперь они грозят стать вообще неудержимыми. На месте корейцев я бы выставил на матч третьего тура всех трех вратарей.

Судьи больше не главные

Отличный матч выдали и Бельгия с Тунисом. Несмотря на отставание в мастерстве, африканцы вовсе не комплексовали, и, пропуская гол за голом, постоянно огрызались интересными, острыми атаками. Забили два, а могли и в три раза больше, но у бельгийцев слишком уж сильный вратарь. Возможно, и в тунисской сетке побывало бы меньше мячей, не получи в стартовой встрече с англичанами травму основной голкипер Ассен. Тем не менее, покидая чемпионат, Тунис оставляет о себе очень приятное впечатление.

Можно еще раз повторить: жаль, что с командами из Северной Африки мы, европейцы, видимся так редко.

Расписание турнира так распределило матчи, что уже к третьему многие команды лишились турнирной мотивации. Помимо Туниса досрочно выбыли из борьбы Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Перу, Коста-Рика; лишь призрачные шансы продолжить выступления на российских аренах у Австралии и Кореи. Сегодня в список вылетающих, скорей всего, добавится после встречи с англичанами Панама, а поздним вечером к ним могут присоединиться Польша или Колумбия, если кто-то из них проиграет в очной

схватке, а Япония и Сенегал разойдутся миром. И наоборот, польско-колумбийская ничья и победа одного из предстартовых «андердогов» досрочно выведет его в плей-офф. Куда уже пробились Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия и вот-вот пробьется Англия. Завидная компания!

Вчера на чемпионате случилось еще одно удивительное событие: в матче Бельгия – Тунис рефери из США Марруфо своими глазами увидел, своим умом оценил и своими руками назначил 11-метровый. Это уже 14-й пенальти ЧМ-2018, но почти все предыдущие определила система VAR, а не арбитры, которые, похоже, просто сняли с себя ответственность, зная, что если недоглядели, окрик из студии поможет оперативно это исправить. Это еще одна издержка новой системы судейства. Про другую – когда игра может докатиться после нарушения правил до противоположных ворот, обернуться

голом, и потом непонятно, отменять его, назначая «отложенный пенальти» или засчитывать – мы здесь уже упоминали.

И вчера же был побит рекорд чемпионатов мира: 26 матчей без нулевых ничьих. Теперь их 29. Ждем 32!

Текстовую трансляцию матча Россия-Уругвай смотрите на сайте "Спорт-Экспресс".