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Ройс назван лучшим игроком матча Германии и Швеции на ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Полузащитник сборной Германии Марко Ройс признан лучшим игроком матча с командой Швеции на групповом этапе чемпионата мира.

29-летний игрок дортмундской «Боруссии» сравнял счет в начале второго тайма, что позволило немцам переломить ход матча. Встреча в Сочи завершилась волевой победой Германии (2:1), передает «Газета.ру».

Счет на 32-й минуте открыл шведский полузащитник Ула Тойвонен. Ройс провел ответный гол на 46-й минуте. Победу немцам в компенсированное время со штрафного удара принес Тони Кроос.

При этом на 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален немецкий защитник Жером Боатенг. Сборная Мексики ранее победила команду Южной Кореи в Ростове-на-Дону.

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