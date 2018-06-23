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Мексика победила команду Южной Кореи на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Сборная Мексики победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу, игра завершилась в Ростове-на-Дону со счетом 2:1.

Авторами голов, принесших победу мексиканцам, стали Карлос Вела, реализовавший пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес. В ворота сборной Мексики гол забил Сон Хын Мин (90).

Игра установила рекорд посещаемости «Ростов-Арены», собрав 43 472 зрителя.

Нападающий Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА): спортсмен забил 50-й гол в футболке национальной команды.

Мексиканцы набрали шесть очков и стали лидером группы F. В заключительном туре группового этапа они сыграют с командой Швеции (27 июня в Екатеринбурге).

На этой неделе ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики на $10 тыс. из-за поведения болельщиков в победном матче чемпионата мира против сборной Германии (1:0).

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