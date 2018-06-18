ФИФА открыла дело в отношении Мексики из-за поведения фанатов на матче ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении мексиканской федерации футбола из-за поведения болельщиков команды на матче против сборной Германии в ходе ЧМ-2018.

Отмечается, что мексиканские болельщики выкрикивали «гомофобные кричалки», сообщает ТАСС.

В воскресенье, 17 июня, сборная Мексики со счетом 1:0 обыграла сборную Германии, которая является действующим чемпионом мира. Гол на 35-й минуте забил мексиканский нападающий Ирвинг Лосано.