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Глава ФИФА почтил память павших защитников Сталинграда

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино почтил память павших защитников Сталинграда.

22 июня, в День памяти и скорби, Инфантино прибыл в город-герой, где в тот день играли сборные Нигерии и Исландии. Он поднялся на Мамаев курган и возложил цветы к Вечному огню и могиле маршала Чуйкова, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Минобороны РФ в День памяти и скорби опубликовало цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса».

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

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