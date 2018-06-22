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Муса стал лучшим футболистом матча Нигерия–Исландия на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса признан лучшим игроком матча с командой Исландии (2:0) на этапе группового отбора чемпионата мира – 2018.

Нападающий стал автором обоих голов. По итогам игры нигерийцы заработали три очка и поднялись на второе место в группе D, опередив сборные Исландии и Аргентины. Лидером остается команда Хорватии.

После матча Муса, выступавший ранее за ЦСКА, заявил, что при возможности готов вернуться в московский клуб. В настоящее время он играет за английский «Лестер».

«Я очень люблю ЦСКА и говорю ему спасибо. Благодаря армейцам я вернул свою прежнюю форму и лучшую игру. Если бы не армейцы, то я бы просто не смог пробиться в национальную команду», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

22 июня в Санкт-Петербурге также состоялся матч группы Е. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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