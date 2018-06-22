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Стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости матча ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Стадион «Санкт-Петербург» повторил рекорд посещаемости матча чемпионата мира – 2018 по футболу.

На игру между сборными Бразилии и Коста-Рики пришли 64 468 зрителей. Ровно столько же посетило встречу Россия–Египет, сообщается на официальной странице арены в Тwitter.

22 июня в Санкт-Петербурге состоялся матч группы Е. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. В ходе встречи голами отличились Филиппе Коутиньо и Неймар.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Россияне во втором групповом матче против египтян одержали победу — 3:1. Таким образом, сборная РФ впервые в новейшей истории страны вышла в плей-офф мирового первенства. Последний раз это удавалось команде СССР в 1986 году.

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