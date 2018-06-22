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Дзагоев присоединится к тренировкам сборной РФ перед плей-офф

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев к плей-офф будет тренироваться в общей группе. Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

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«Дзагоев в матче с Саудовской Аравией получил травму мышцы бедра. Изначально было понятно, что если он сумеет восстановиться, то только к матчам плей-офф. К счастью, в плей-офф мы вышли и у Дзагоева всё идет по плану», — цитирует медика «Спорт-Экспресс».

Однако Безуглов отметил, что полузащитник не сможет вылететь в Самару и пропустит матч против Уругвая. Вместо этого футболист останется тренироваться в Новогорске, а после возвращения команды из Самары продолжит работать со всеми, но с ограничениями.

«Сегодня у него будет первая индивидуальная тренировка на поле. <...> Прогресс у него хороший. К плей-офф он будет тренироваться в общей группе», — пояснил врач.

Согласно опросу ВЦИОМа, в победу сборной России на ЧМ-2018 верит 14% россиян, а четверть населения страны считает, что команде Станислава Черчесова удастся выйти в четвертьфинал.

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