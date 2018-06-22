Кот Ахилл назвал победителя матча сборной Бразилии с Коста-Рикой

Эрмитажный кот Ахилл выдал прогноз на очередной матч ЧМ-2018. Петербургский оракул предсказал победу сборной Бразилии над Коста-Рикой.

Перед Ахиллом поставили две миски с едой и флагами двух стран. Сначала кот колебался и не мог выбрать, из какой миски взять корм. В конце концов эрмитажный питомец выбрал Бразилию, сообщает телеканал «78».

Матч второго тура группового этапа состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Ахилл до настоящего момента показывал высокую точность предсказаний. Ему удалось правильно назвать победителей уже в трех играх, в том числе в мате Россия–Египет. Сборная России одержала победу со счетом 3:1. Впервые с 1986 года команде удалось выйти в плей-офф на чемпионате мира по футболу.