Египет подаст жалобу на судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) направит жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче ЧМ-2018 со сборной России. Об этом заявил глава ЕФА Хани Або Рида.

«Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти», — приводит слова главы ЕФА портал Filgoal.

Або Рида добавил, что во время игры со стороны судей было допущено еще одно нарушение в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи.

Во втором туре группового этапа мундиаля сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. В матче среди россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Фатхи. Мяч в пользу египетской сборной забил форвард Мохаммед Салах, реализовав назначенный судьей пенальти.

По данным СМИ, ЕФА отправит в отставку главного тренера футбольной сборной страны Эктора Купера после провала на ЧМ. В первом матче турнира команда Египта также потерпела поражение от сборной Уругвая (0:1).