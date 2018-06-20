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Трансляцию матча Россия–Египет посмотрели почти 2,5 млн москвичей

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта 19 июня посмотрели почти 2,5 млн москвичей. Такую статистику привела исследовательская компания Mediascope, сообщает «РИА Новости».

В матче, который транслировал телеканал «Россия 1», сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1.

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Согласно исследованию, трансляцию посмотрели 2 млн 493 тыс. москвичей старше четырех лет. При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты. — Ред.), составил 4 млн 780 тыс. москвичей.

Сборная России практически гарантировала первые в своей истории выход в 1/8 чемпионата мира по футболу. В заключительном матче группового этапа 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.

Ранее сообщалось, что матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии в прямом эфире посмотрели более 9 млн человек.

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