Трансляцию матча Россия–Египет посмотрели почти 2,5 млн москвичей

Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта 19 июня посмотрели почти 2,5 млн москвичей. Такую статистику привела исследовательская компания Mediascope, сообщает «РИА Новости».

В матче, который транслировал телеканал «Россия 1», сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Согласно исследованию, трансляцию посмотрели 2 млн 493 тыс. москвичей старше четырех лет. При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших программу не менее 1 минуты. — Ред.), составил 4 млн 780 тыс. москвичей.

Сборная России практически гарантировала первые в своей истории выход в 1/8 чемпионата мира по футболу. В заключительном матче группового этапа 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.

Ранее сообщалось, что матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии в прямом эфире посмотрели более 9 млн человек.