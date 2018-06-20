Слуцкий перестанет комментировать матчи футбольного чемпионата

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сменит работу комментатора матчей чемпионата мира по футболу на «Первом канале». Об этом он сообщил во время трансляции игры между сборными РФ и Египта в Санкт-Петербурге.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на «Первом канале», потому что необходимо приступить к другой деятельности», — заявил Слуцкий.

Как пишет «Спорт-Экспресс», свою карьеру наставник продолжит в голландском клубе «Витесс» в качестве главного тренера. Первая тренировка с новой командой пройдет 24 июня.

19 июня сборная России одержала победу на встрече с командой Египта в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 3:1. Россиянам впервые в новейшей истории удалось выйти в плей-офф мундиаля.