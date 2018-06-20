Мацуев сорвал голос после победы сборной России над Египтом

Пианист Денис Мацуев, который также является активным футбольным болельщиком, так радовался победе российской сборной на матче против Египта и выходу национальной команды в плей-офф чемпионата мира, что сорвал голос. Видео с матча музыкант опубликовал в микроблоге в Twitter.

На кадрах видно, что пианист радуется победе сборной вместе с актером и певцом Михаилом Боярским. «Я вам что говорил! Михаил Сергеевич, браво! Мы в 1/8 финала! Впервые за 32 года! Я говорил вам это!» — прокричал Мацуев на камеру.

19 июня сборная России победила в матче с Египтом в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:1. Таким образом, россияне впервые в новейшей истории вышли в плей-офф мундиаля. Команде предстоит провести последний матч группового этапа против Уругвая 25 июня в Самаре.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что следил за матчем вместе со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым.