Британские журналисты оценили теплый прием на ЧМ-2018

Болельщики из Великобритании, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Россию, изменят свое отношение к хозяйке турнира и уедут из страны с прекрасными воспоминаниями, уверены британские журналисты.

«Политическая напряжённость и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира закончится, но похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», — пишет газета The Guardian.

По мнению британских журналистов, россияне счастливы принимать у себя чемпионат мира. Издание отмечает приветливость граждан по отношению к гостям мирового первенства.

«Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала», — добавляют журналисты.

Матчи ЧМ-2018 пользуются огромной популярностью среди британских болельщиков. Так, трансляция первой игры англичан на ЧМ со сборной Туниса стала самой рейтинговой программой на британском телевидении в 2018 году.