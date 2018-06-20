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СМИ сообщили об отставке тренера сборной Египта после провала на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Египетская федерация футбола отправит в отставку главного тренера футбольной сборной страны после провала на чемпионате мира в России.

В матче первого тура египтяне уступили сборной Уругвая со счетом 0:1, а затем проиграли российским футболистам со счетом 1:3.

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Как пишет газета El Watan News со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации, аргентинский специалист Эктор Купер покинет сборную Египта после окончания мундиаля.

Сообщения об уходе главного тренера египтян подтвердил и близкий национальной спортивной организации источник газеты Youm7. При этом собеседник издания подчеркнул, что федерация не будет продлевать контракт с Купером, речи о его отставке не идет.

По информации источников изданий, сборную по окончании чемпионата покинет весь тренерский штаб. 

Первое поражение на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Египта потерпела от Уругвая 15 июня. Второй матч египтяне провели со сборной России 19 июня, уступив россиянам со счетом 1:3. Единственный гол в пользу своей команды забил египетский форвард Мохаммед Салах. Среди россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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