Медведев посмотрел матч России и Египта вместе с премьером Белоруссии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что смотрел встречу сборной России с командой Египта на чемпионате мира по футболу вместе с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым.

«За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» — написал Медведев в Facebook, передает «Газета.ру».

Россияне в Санкт-Петербурге обыграли Египет со счетом 3:1. Победа вывела сборную в плей-офф мундиаля впервые в новейшей истории.

В заключительном матче группового раунда россияне встретятся с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре.

В плей-офф сборная встретится с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.