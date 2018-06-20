Сборная России по футболу после победы над Египтом прилетела в Москву

Сборная России прилетела в Москву после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта.

По прилете футболисты и тренерский штаб сборной России сфотографировались у самолета, передает пресс-служба команды.

Россияне в Санкт-Петербурге обыграли Египет со счетом 3:1. Победа вывела сборную в плей-офф мундиаля впервые в новейшей истории.

В заключительном матче группового раунда россияне встретятся с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре.

В плей-офф сборная встретится с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter



