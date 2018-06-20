Прямой эфир
Сюжет:

Сборная России по футболу после победы над Египтом прилетела в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России прилетела в Москву после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта.

По прилете футболисты и тренерский штаб сборной России сфотографировались у самолета, передает пресс-служба команды.

Россияне в Санкт-Петербурге обыграли Египет со счетом 3:1. Победа вывела сборную в плей-офф мундиаля впервые в новейшей истории.

В заключительном матче группового раунда россияне встретятся с Уругваем. Матч пройдет 25 июня в Самаре.

В плей-офф сборная встретится с командой из группы В, где играют Испания, Португалия, Иран и Марокко.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин Черышев признан лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2018
Матч ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017