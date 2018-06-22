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Аргентинцы обругали главного тренера сборной после проигрыша хорватам на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Болельщики сборной Аргентины по футболу после поражения команды в матче с Хорватией (0:3) на ЧМ-2018 обругали главного тренера команды Хорхе Сампаоли и даже бросили в него бутылку с водой. Об этом сообщает портал Diario26.

Аргентинские болельщики начали проявлять агрессию к 56-летнему тренеру сборной после того, как в ворота команды забили третий гол. Тогда же в специалиста с трибун полетела бутылка с водой. Также часть болельщиков начала нецензурно выражаться и оскорблять Сампаоли, сообщает телеканал «360».

По мнению самого Сампаоли, лидер команды Лионель Месси не смог отличиться в этом матче, поскольку тренерскому штабу «не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат». Сампаоли добавил, что это «не дало Месси полностью раскрыться».

Аргентина проиграла сборной Хорватии со счетом 0:3 в игре 21 июня в Нижнем Новгороде. Аргентинцы занимают третью из четырех позицию в турнирной таблице. Команда сможет выйти в 1/8 финал, если сборные Исландии и Нигерии сыграют вничью. Игра между сборными Нигерии и Аргентины пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

Власти Аргентины и Бразилии разберутся с непристойным поведением болельщиков на ЧМ-2018 в России, который продлится до 15 июля.

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