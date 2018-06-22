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Посольство РФ потребовало извинений от аргентинца за оскорбление россиянки

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Фото: РЕН ТВ
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Посольство России в Буэнос-Айресе возмутилось выходкой аргентинского болельщика, который оскорбил россиянку на испанском языке, и потребовало публичных извинений, пишет газета El Tiempo.

«Российское посольство в Аргентине крайне возмущено неприличной и оскорбительной выходкой, которая совершена, согласно информации в соцсетях, в Российской Федерации, одним из иностранных туристов, предположительно, из Республики Аргентина. Надеемся, что этому человеку хватит храбрости публично извиниться», — сказали в диппредставительстве.

Мужчина выложил в соцсетях видео, на котором попросил девушку повторить непристойную фразу на испанском языке, которого она не знала. Ролик вызвал широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине.

Аргентинского фаната зовут Фернандо Пенови, он владеет автосалоном в Уильде — провинции Буэнос-Айреса.

По словам главы Национального департамента по безопасности на футбольных матчах Аргентины Гильермо Мадеро, власти страны решили немедленно лишить своего «непорядочного, бессовестного» гражданина возможности посещать стадионы до конца чемпионата мира, но не просить Россию о его высылке из страны.

Мадеро пояснил, что в Аргентине не могли допустить, чтобы выходка их соотечественника осталась безнаказанной, поскольку в России «находятся тысячи аргентинцев, которые показывают примерное поведение».

В российском Центра международного полицейского сотрудничества подтвердили, что аргентинского болельщика лишили Fan ID,  информирует радиостанция La Red.

Несколькими днями ранее аналогичный скандал вспыхнул с бразильскими футбольными  фанатами. Они сняли видео, на котором поют непристойную песню на португальском языке, а стоявшая рядом с ними россиянка им подпевает. При этом девушка не понимает, что за слова произносит, раз за разом повторяет кричалку и смеется вместе с иностранцами. В результате автора видео, который оказался сотрудником бразильских авиалиний, уволили с работы.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу, финальная часть которого состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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