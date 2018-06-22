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Сборная Аргентины просит сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в национальной Ассоциации футбола.

Сообщается, что «сборная взбунтовалась» и требует другого наставника вместо Хорхе Сампаоли на игру со сборной Нигерии.

«Они не хотят, чтобы Сампаоли руководил ими на последнем матче с Нигерией», — сказал источник.

Отмечается, что футболисты просят, чтобы Сампаоли на следующем матче заменил его помощник.

Сборная Аргентины 21 июня уступила команде Хорватии со счетом 0:3 в матче второго тура группового этапа. Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф.

После разгромного поражения Сампаоли заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог раскрыться в матче с хорватами из-за ошибки тренерского штаба. По его словам, наставники не смогли «найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат». Он также принес извинения болельщикам за поражение и обещал детально проанализировать прошедший матч.

Со сборной Нигерии аргентинцы сыграют 26 июня в Санкт-Петербурге.

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