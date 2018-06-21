Сборная Хорватии разгромила Аргентину на ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу разгромила команду Аргентины на чемпионате мира по футболу. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:0.

Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич, воспользовавшись ошибкой аргентинского голкипера Вилли Кабальеро.

Второй гол на 80-й минуте забил игрок мадридского «Реала» Лука Модрич, отправив мяч в ворота прицельным ударом из-за пределов штрафной.

Счет до крупного в компенсированное время довел футболист «Барселоны» Иван Ракитич. По итогам встречи лучшим игроком был назван Модрич.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии установил рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде, которая составила 43 419 человек.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня, а Хорватия в тот же день встретится с Исландией.

Звезда мирового футбола Диего Марадона ранее раскритиковал главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, в стране есть более талантливые наставники.

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