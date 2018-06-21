Игрок сборной Жирков назвал приоритетного соперника в плей-офф ЧМ-2018

Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что в плей-офф чемпионата мира по футболу команде лучше было бы встретиться с Португалией.

«Мы ведь с ними встречались на Кубке конфедераций. С ними было бы проще побороться», — приводит слова 34-летнего футболиста петербургского Зенита «Спорт-Экспресс».

В данный момент Испания и Португалия, которые сыграли в стартовом матче группы А вничью 3:3, набрали по четыре очка и возглавляют группу. Иран за счет победы над Марокко (1:0) сохраняет шансы на выход в 1/8 финала.

Россияне ранее в Санкт-Петербурге победили Египет со счетом 3:1 и впервые в постсоветской истории пробились в плей-офф турнира. Уругвай обеспечил себе место в 1/8 финала, одолев Саудовскую Аравию (1:0).

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