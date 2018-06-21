Прямой эфир
Сюжет:

Игрок сборной Жирков назвал приоритетного соперника в плей-офф ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник сборной России Юрий Жирков выразил мнение, что в плей-офф чемпионата мира по футболу команде лучше было бы встретиться с Португалией.

«Мы ведь с ними встречались на Кубке конфедераций. С ними было бы проще побороться», — приводит слова 34-летнего футболиста петербургского Зенита «Спорт-Экспресс».

В данный момент Испания и Португалия, которые сыграли в стартовом матче группы А вничью 3:3, набрали по четыре очка и возглавляют группу. Иран за счет победы над Марокко (1:0) сохраняет шансы на выход в 1/8 финала.

Россияне ранее в Санкт-Петербурге победили Египет со счетом 3:1 и впервые в постсоветской истории пробились в плей-офф турнира. Уругвай обеспечил себе место в 1/8 финала, одолев Саудовскую Аравию (1:0).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщин в Иране впервые с 1979 года пустили на футбольный стадион
СМИ сообщили о конфликте Салаха с Федерацией футбола Египта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017