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Женщин в Иране впервые с 1979 года пустили на футбольный стадион

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Фото: Global Look Press/x99
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В Иране впервые с 1979 года на спортивную арену наравне с мужчинами допустили женщин, чтобы они смогли увидеть трансляцию матчей национальной сборной в рамках чемпионата мира по футболу.

За игрой Исламской Республики Иран и Испании (0:1) в Казани по установленному на стадионе «Азади» в Тегеране монитору следили более 10 тыс. мужчин и женщин, передает «Газета.ру».

Первоначально столичные власти планировали допустить женщин наблюдать за первым матчем сборной на ЧМ-2018 против Марокко (1:0). Однако за несколько часов до начала трансляции на открытых площадках запретили и фанатам пришлось смотреть футбол в кинотеатрах.

После победы на улицы Тегерана вышли тысячи человек, в том числе и женщины, и устроили стихийные празднования. Этот факт повлиял на изменение решения в пользу просмотра на стадионе.

Против присутствия женщин на футболе выступают исламские проповедники, считая, что «представительниц слабого пола следует защищать от агрессивной мужской атмосферы стадиона».

Власти Саудовской Аравии ранее также разрешили женщинам посетить футбольный матч. Для женщин отведены специальные места в отдельных секторах на трех стадионах страны.

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