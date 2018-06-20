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Сборная Испании обыграла Иран на ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборная Испании победила команду Ирана во втором матче группы B на чемпионате мира по футболу. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста на 54-й минуте. Игра установила рекорд посещаемости «Казань-Арены» — 42 718 зрителей.

В заключительном третьем туре группового этапа Испания сыграет с Марокко, а Иран встретится с Португалией. По итогам этих матчей определится соперник сборной России.

В данный момент Испания и Португалия, которые сыграли в стартовом матче группы вничью, набрали по четыре очка и возглавляют группу. Иран за счет победы над Марокко (1:0) сохраняет шансы на выход в 1/8 финала.

Россияне ранее в Санкт-Петербурге победили Египет со счетом 3:1 и впервые в постсоветской истории пробились в плей-офф турнира. Уругвай обеспечил себе место в 1/8 финала, одолев Саудовскую Аравию (1:0).

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