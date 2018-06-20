Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная России впервые в истории страны вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это стало возможным благодаря победе команды в матчах против сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем Египта — со счетом 3:1.

Сборные этих двух стран потерпели по два поражения, за две игры из трех у каждой из них в сумме по 0 очков. У команды Уругвая на данный момент две победы: латиноамериканская команда выиграла у Египта со счетом 1:0 и у Саудовской Аравии, также со счетом 1:0.

Таким образом матч сборных России и Уругвая, в арсенале каждой из которых по шесть очков, определит, какая команда выйдет с первого места. В 1/8 финала ей предстоит сыграть с победителем группы B, в которую входят Португалия, Испания, Иран и Марокко. Последняя для россиян игра группового этапа состоится 25 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Последний раз сборная СССР выходила из группы в 1982 году.