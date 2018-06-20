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Федун призвал оценивать работу Черчесова после 1/8 финала ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

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Однако оценивать игру Черчесова Федун призвал после 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Владелец «Спартака» дал прогноз, что соперником России в матче 1/8 финала станет Испания или Португалия.

«Вот после этого всё и будет понятно, — сказал Федун. — Для меня реальный успех сборной — если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же — это оценка удовлетворительно. А пять — хорошо или даже отлично».

После двух туров Россия занимает первое место в группе А с шестью очками. 14 июня сборная РФ победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. 19 июня обыграла египтян со счетом 3:1

После победы над Египтом Черчесов заявил, что российские футболисты понимали, как играть против египетского форварда Мохаммеда Салаха.

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