Песков рассказал о реакции Путина на победу российской сборной над египтянами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции президента России Владимира Путина на вторую победу сборной России по футболу на чемпионате мира. Матч, состоявшийся 19 июня, закончился победой россиян над командой Египта со счетом 3:1.

«Отреагировал, как вся страна, весьма позитивно, это дорогая для нас победа», — рассказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что Путин не смотрел сам матч, так как в этот момент летел из Минска. Ему доложили о результатах матча сразу после прилета. На вопрос о том, звонил ли президент тренеру российской команды Станиславу Черчесову, Песков ответил отрицательно.

«Или я об этом не знаю», — добавил он.

В матче, прошедшем на стадионе в Санкт-Петербурге, отличились российские футболисты Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи.

Футболистов с победой поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что болел за Россию вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

25 июня сборная России встретится с командой Уругвая. Матч пройдет в Самаре.