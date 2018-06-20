В России зафиксировали резкий рост спроса на футбольных тренеров

Аналитики сайта объявлений Avito выяснили, как проведение чемпионата мира по футболу в РФ повлияло на рынок труда. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Эксперты отметили, что возрос интерес к вакансии «футбольный тренер». С января по май 2018 года спрос (число запрошенных контактов на конкретный товар или услугу) вырос более чем в 2,5 раза, в то время как средняя зарплата — в 1,5 раза, до 15,75 тыс. рублей. К началу чемпионата средняя зарплата тренеров достигла 21,73 тыс., а максимальная — 45 тыс., что на 11% больше аналогичного показателя в январе.

Кроме того, в связи с проведением чемпионата появились тысячи новых рабочих мест. Наиболее востребованными стали пять категорий труда — охранная деятельность, не требующая опыта работа, транспортные услуги, туристическо-ресторанный сектор, а также ЖКХ. Зарплаты в данных сферах также возросли.

Так, максимальная зарплата водителей составила 150 тыс. рублей, охранников — 100 тыс., упаковщика без опыта работы — 60 тыс.

Ранее стало известно, что после начала чемпионата мира по футболу россияне начали продавать различные сувениры. В числе традиционных маек, часов и кружек оказалось перо жар-птицы с открытия турнира в «Лужниках». Продавец оценил стоимость сувенира в 150 тыс. рублей.