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ФИФА оштрафовала Мексику и Сербию за поведение фанатов на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Мексики на $10 тыс. из-за поведения болельщиков в победном матче чемпионата мира против сборной Германии (1:0).

Во время встречи в Москве болельщики выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру немецким вратарем Мануэлем Нойером, передает «Спорт-Экспресс». Также на $10 тыс. оштрафован Футбольный союз Сербии за «демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания» фанатами на игре в Самаре против Коста-Рики (1:0).

Мексиканские фанаты во время футбольных матчей обычно оказывают давление на вратаря соперника, скандируя слово «puta», которое в Мексике используется в оскорбительном контексте по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Аналогичный инцидент был зафиксирован во время Кубка конфедераций в 2017 году в России.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня, он продлится до 15 июля. ЧМ–2018 проходит в 11 российских городах. Сборная России в группе А обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Заключительный матч группового этапа между Россией и Уругваем состоится в Самаре 25 июня.

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