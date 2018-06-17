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Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Звезда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, в стране есть более талантливые наставники.

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«У Сампаоли нет конкретного игрового плана. Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно», — сказал Марадона, которого цитирует El Comercio.

Он отметил, что сейчас «никто так не играет», поэтому Аргентине в группе с Исландией, Нигерией и Хорватией «будет нелегко». 

16 июня сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии со счетом 1:1. На трибунах сидел Марадона, которого фотографы запечатлели с сигарой в руках. Позже легендарный игрок попросил прощения за курение.

Марадона признан одним из лучших футболистов прошлого века. После дебюта на чемпионате мира в 1982 году его назвали наследником Пеле.

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