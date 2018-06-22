Прямой эфир
Сюжет:

Тренер Аргентины назвал причину неудачного выступления Месси на ЧМ-2018

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог раскрыться в матче сборной Аргентины с командой Хорватии на чемпионате мира.

По его словам, тренерскому штабу «не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат». Сампаоли добавил, что это «не дало Месси полностью раскрыться».

«В первом тайме мы владели мячом, но не могли доставить его до Лео, чтобы он смог создавать моменты. После пропущенного гола, который случился тогда, когда мы меньше всего этого ждали, мы пытались выпустить игроков, которые могли изменить ход игры, но им этого не удалось. Первый гол действительно нас надломил», — приводит слова аргентинского специалиста «Спорт-Экспресс».

Хорватия разгромила Аргентину (3:0) в матче второго тура группового этапа и впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала. Полузащитник хорватской команды Лука Модрич, признанный лучшим игроком победного матча против Аргентины, ранее рассказал о тактике сборной, чтобы сдержать Месси.

Звезда мирового футбола Диего Марадона ранее раскритиковал главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, в стране есть более талантливые наставники.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игрок сборной Жирков назвал приоритетного соперника в плей-офф ЧМ-2018
Женщин в Иране впервые с 1979 года пустили на футбольный стадион

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017