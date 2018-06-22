Тренер Аргентины назвал причину неудачного выступления Месси на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог раскрыться в матче сборной Аргентины с командой Хорватии на чемпионате мира.

По его словам, тренерскому штабу «не удалось найти такие идеальные взаимосвязи между игроками, которые бы давали результат». Сампаоли добавил, что это «не дало Месси полностью раскрыться».

«В первом тайме мы владели мячом, но не могли доставить его до Лео, чтобы он смог создавать моменты. После пропущенного гола, который случился тогда, когда мы меньше всего этого ждали, мы пытались выпустить игроков, которые могли изменить ход игры, но им этого не удалось. Первый гол действительно нас надломил», — приводит слова аргентинского специалиста «Спорт-Экспресс».

Хорватия разгромила Аргентину (3:0) в матче второго тура группового этапа и впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала. Полузащитник хорватской команды Лука Модрич, признанный лучшим игроком победного матча против Аргентины, ранее рассказал о тактике сборной, чтобы сдержать Месси.

Звезда мирового футбола Диего Марадона ранее раскритиковал главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, в стране есть более талантливые наставники.

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