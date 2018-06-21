Модрич рассказал о тактике сборной Хорватии против Месси на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, признанный лучшим игроком победного матча против Аргентины, призвал не поддаваться эйфории после выхода в плей-офф чемпионата мира.

«Давайте останемся на поле, так сказать, и будем готовиться к следующим играм. Думаю, сможем сделать еще больше», — сказал 32-летний полузащитник мадридского «Реала».

Модрич также добавил, что футболисты пытались изолировать самого «опасного игрока противника» — форварда «Барселоны» Лионеля Месси. «Мы хотели, чтобы к Месси не попадал мяч», — сказал он журналистам.

Хорватия разгромила Аргентину (3:0) в матче второго тура группового этапа и впервые с 1998 года вышла в 1/8 финала. Модрич забил второй гол на 80-й минуте, отправив мяч в ворота прицельным ударом из-за пределов штрафной.

Матч установил рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде, которая составила 43 419 человек. В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет против Нигерии 26 июня, а Хорватия в тот же день встретится с Исландией.

Звезда мирового футбола Диего Марадона ранее раскритиковал главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли. По его словам, в стране есть более талантливые наставники.

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