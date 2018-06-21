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Мать Месси рассказала о переживаниях футболиста из-за критики

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Мать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси — Селия Куччиттини — рассказала о переживаниях сына из-за критики в его адрес. По ее словам, футболист близко к сердцу воспринял неудачу в матче против сборной Исландии (1:1) на чемпионате мира в России, в ходе которого он не забил пенальти.

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«Если бы его видели таким, каким мы его видели... Мы видели, как он переживал и плакал, вся семья страдала из-за этого. Это причиняет боль, вся эта критика. Я бы отдала что угодно, чтобы это был его мундиаль», — приводит ее слова El Trece.

По мнению женщины, от ее сына многого ждут, так как его «очень любят», поэтому любая неудача оборачивается критикой в адрес форварда.

«Он хочет выиграть больше всех, он хочет привезти кубок. Мы страдали из-за критики, когда говорят, что он ее не чувствует, когда говорят, что он играет только потому, что обязан, это неправда», — отметила Селия.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины сыграет против команды Хорватии в Нижнем Новгороде 21 июня, начало матча в 21:00 мск. До этого латиноамериканская команда 16 июня встретилась со сборной Исландии на московском стадионе «Спартак», матч завершился со счетом 1:1. Во втором тайме Месси не смог реализовать пенальти.

Ранее сервис объявлений «Юла» провел исследование, которое показало, что у футболиста сборной Аргентины оказалось в четыре раза больше поклонников в России, чем у игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.

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