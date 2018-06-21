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Сборной Уругвая поставили ультиматум в преддверии матча с Россией

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес заявил, что ждет от своих игроков только победы в матче с командой России.

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«Этот матч надо выиграть или умереть. На этой встрече мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне», — приводит слова Табареса телеканал «Звезда».

Сборная Уругвая сыграет 25 июня против команды России на стадионе «Самара Арена».

Обе команды одержали по две победы в группе A и гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Российской команде достаточно сыграть с уругвайцами вничью, чтобы занять в группе первое место.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года. Сборной Уругвая спортивные эксперты отвели лишь 14-е место.

Россия принимает чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

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